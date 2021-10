Il difensore brasiliano Bremer ha un contratto in scadenza nel 2023: agire d’anticipo eviterebbe i casi Nkoulou e Belotti

L’ultimo è stato Belotti, che non ha firmato il rinnovo, ma l’anno precedente lo stesso aveva fatto Nkoulou, attualmente senza squadra e via a parametro zero lo scorso 30 giugno. Il motivo per il quale il Torino si sta muovendo per il rinnovo di Bremer è proprio questo: c’è ancora qualche mese di tempo, è vero, perché il contratto del difensore brasiliano scadrà il 30 giugno 2023, però la prudenza non è mai troppa. Specie se in casa ci sono due esempi clamorosi come quelli del difensore e del capitano. Non due calciatori qualunque: uno è stato il perno della difesa granata degli ultimi anni, quanto al Gallo non servono altre spiegazioni.

Bremer ha tanti estimatori

Motivazioni diverse, quelle dei due calciatori, scelta identica, quella di non firmare alcun rinnovo. Il rischio è che per Bremer il Torino possa incappare ancora una volta nello stesso errore, considerato che il brasiliano ha diversi estimatori. Piace alle big, italiane (come l’Inter, che ci sta facendo un pensierino per il prossimo anno) e anche straniere (lo seguono in Premier). E non è un mistero, perché Bremer lo ha proprio dichiarato, il desiderio del giocatore di calcare palcoscenici importanti, di giocare la Champions.

Bremer-Torino: evitare il parametro zero

Averlo cresciuto, dopo i primi mesi di grande attesa, coccolato e mostrato con orgoglio non è detto che basti a fargli sposare la causa granata per ancora tanti anni: ma che almeno si eviti la beffa di vederlo andare via senza ricevere nulla in cambio, semmai Bremer dovesse cominciare con la maglia del Torino anche la prossima stagione.