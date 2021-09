Calciomercato Torino / La qualità di Bremer non è passata inosservata: l’Inter ha messo nel mirino il difensore granata

Passano gli anni, passano gli allenatori, ma la qualità di Gleison Bremer non passa mai. Il brasiliano, tra le certezze di questo Torino, è infatti tornato sulla cresta dell’onda dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta a causa di un problema alla caviglia. In granata da qualche anno, ha convinto tutti gli allenatori che hanno militato sotto la Mole, anche Juric, vistosi privato di Nkoulou e Lyanco. Il croato ha scelto di puntare tutto su di lui per la difesa, e la scelta è stata pienamente ripagata soprattutto nelle ultime due sfide. E la sua qualità non è di certo passata inosservata. Provvidenziale a difesa della porta ma anche sui calci piazzati, ha infatti attirato su di sé gli occhi dell’Inter.

Bremer, qualità difensive e fiuto per i gol di testa unici

Quando Bremer è in forma, la differenza si nota. Il suo rientro dopo l’infortunio è stato decisivo sul fronte difensivo per i granata, che hanno terminato gli ultimi due match a reti inviolate. E con la differenza reti che è finalmente tornata in attivo, è tornata anche quella sicurezza nelle retrovie mancata per troppo tempo. Specializzato nella lettura delle manovre avversarie e nei recuperi, il brasiliano ha salvato più volte la porta granata. Ma la sua qualità non si limita alla fase difensiva. Ha infatti sviluppato anche un fiuto per il gol su sviluppo dei calci piazzati. Contro la Salernitana è arrivato il sesto in Serie A: nessun altro centrale è riuscito ad eguagliarlo negli ultimi due anni ed il Toro se lo coccola finchè può.

Toro, l’Inter punta a Bremer per il futuro: idea concreta dei nerazzurri

Sì, perchè su di lui sembrerebbe essere piombata l’Inter, club con ambizioni e posizioni di classifica diverse da quelle granata. I neroazzurri, che in estate vedranno partire Ranocchia e Kolarov, hanno bisogno di un degno sostituto. Giocare d’anticipo spesso può fare la differenza sul frotne mercato e si sarebebro quindi già mossi per cominciare a tastare il terreno. La sua valutazione ad ora si aggira tra gli 8 ed i 10 milioni, ma potrebbe ancora crescere nel corso della stagione. Il ritorno di Juric può fare bene anche a lui, che di cose buone ne ha già fatte parecchie ma che resta giovane e con un buon margine di crescita.