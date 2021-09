Missione all’estero per Davide Vagnati che è volato in Olanda per assistere alla partita tra il PSV Eindhoven e il Feyenoord

Josip Brekalo è arrivato dal Wolfsburg, Dennis Praet dal Leicester, David Zima dallo Slavia Praga: nell’ultima sessione di mercato Davide Vagnati ha guardato molto all’estero per trovare rinforzi per il suo Torino. E proprio all’estero guarda anche per il futuro: nonostante la finestra estiva di calciomercato sia terminata e quella invernale sia ancora lontana, il dt non sta perdendo tempo ed è ora volato in Olanda per osservare nuovi calciatori.

Calciomercato Torino: Vagnati in Olanda

Questo pomeriggio, infatti, Vagnati si è recato al Philips Stadion di Eindhoven per vedere la partita tra il PSV e il Feyenoord (è terminata 4-0 per gli ospiti). Da quando è arrivato sotto la Mole, il direttore tecnico granata ha svolto diverse missioni all’estero per cercare talenti e vedere di persona i possibili rinforzi da portare all’ombra della Mole: gli stessi motivi che lo hanno portato ora nei Paesi Bassi.