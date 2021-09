Rodrigo Becao è stato uno dei calciatori che il Torino ha seguito nell’ultima sessione di mercato, la trattativa non si è però concretizzata

Prima di chiudere per David Zima, in estate il dt del Torino, Davide Vagnati, ha cercato di portare alla corte di Ivan Juric anche altri difensori: a lungo si è trattato Sebastian Walukiewicz trovando anche un accordo per uno scambio con il Cagliari che comprendesse il passaggio in Sardegna di Armando Izzo, la trattativa è però saltata a causa del mancato accordo tra il centrale napoletano e la società rossoblù (come ha rivelato il ds Capozucca del Cagliari). Vagnati ha poi provato a portare al Toro anche Rodrigo Becao dell’Udinese ma neppure in questo caso è arrivata la fumata bianca.

Udinese, Becao: “Sono rimasto per diventare ancora più forte”

Proprio lo stesso Becao ha parlato della trattativa con il Torino di quest’estate spiegando, ai microfoni del canale ufficiale dell’Udinese, che quella di restare in Friuli è stata una scelta. “Ormai mi sento friulano. Mi trovo bene qui e a Udine si vive bene. Penso di aver trovato il posto giusto per me” ha raccontato. Il difensore brasiliano ha poi aggiunto: “Il desiderio di diventare una bandiera qui c’è, ma ho anche il desiderio di giocare in squadre top. Qui tutto lo è e sono felice perché per questo posso crescere. C’è stata la possibilità di andare via, ma ho deciso di restare perché qui posso diventare ancora più forte di quanto non sia adesso”.