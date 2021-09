Calciomercato Torino / Il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato dello scambio tra Izzo e Walukiewicz sfumato a fine mercato

Nell’ultima sessione di mercato l’obiettivo numero uno del Torino per rinforzare la difesa è stato Sebastian Walukiewicz: il centrale polacco è stato corteggiato a inizio estate e, alla fine, il dt Davide Vagnati era riuscito a convincere il Cagliari a cederlo offrendo in cambio il cartellino di Armando Izzo (è uno dei giocatori con l’ingaggio più alto e, nell’ottica di abbassare i costi, la società granata aveva acconsentito alla cessione). La trattativa però è saltata all’ultimo e il Torino ha alla fine virato su David Zima.

Capozucca: “Izzo ha fatto una richiesta economica eccessiva”

Il motivo per cui lo scambio non è andato a buon fine lo ha spiegato il ds del Cagliari, Stefano Capozucca, in un’intervista rilasciata a L’Unione Sarda: “Walukiewicz? Era fatta per lo scambio con Izzo, ma Izzo ha fatto una richiesta economica eccessiva e abbiamo preso un giocatore di esperienza come Caceres”.