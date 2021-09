Calciomercato Torino / L’acquisto di Amrabat è saltato per una questione di affollamento in mezzo al campo, Vagnati continua però a seguirlo

Sofyan Amrabat sarebbe potuto essere, insieme a Josip Brekalo, il colpo dell’ultimo giorno di mercato del Torino: la mancata cessione di Tomas Rincon, per cui aveva effettuato un sondaggio la Sampdoria, ha però fatto saltare l’operazione e il mediano marocchino è rimasto alla Fiorentina. Amrabat continua però a essere uno dei giocatori seguiti dal dt Davide Vagnati, che sta mantenendo vivi i contatti con il suo entourage, in vista della prossima stagione.

Calciomercato Torino: Amrabat obiettivo per il centrocampo del futuro

Certo, è ancora molto presto per tornare a intavolare una trattativa, c’è prima tutto un campionato da giocare e bisogna capire se, come ci si augura, il progetto tecnico con Ivan Juric proseguirà: se tutto dovesse andare secondo i piani, ecco allora che Amrabat potrebbe tornare a essere uno degli obiettivi principali del mercato del Torino. I contratti di Tomas Rincon e di Daniele Baselli sono in scadenza e i due centrocampisti, al momento, non sono considerati indispensabili dall’allenatore croato, poi c’è la questione Tommaso Pobega: è arrivato dal Milan in prestito secco, non ha comunque escluso una sua permanenza anche in futuro in granata (“Sono in prestito ma le cose possono cambiare” ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione) ma ci sarà una difficile trattativa da intavolare con il club rossonero, che nelle scorse settimane non ne ha voluto sapere di inserire una clausola per il diritto di riscatto del cartellino del giocatore da parte del Torino.

Torino, il centrocampista marocchino è un pupillo di Juric

Di Amrabat quasi certamente Torino e Fiorentina torneranno quindi a parlarne, Juric ora pensa al presente e ai giocatori che attualmente ha a disposizione ma sarebbe certamente felice di tornare a lavorare con il centrocampista marocchino. “Far riposare Amrabat? No, no. Gioca finché muore” disse il tecnico in una conferenza stampa a Verona, una frase che evidenzia quanto sia grande la sua stima per il mediano attualmente in forza alla squadra viola.