Il retroscena / Vincenzo Italiano in conferenza ha confermato la voglia di Amrabat, obiettivo granata, di restare alla Fiorentina

Che la volontà del giocatore abbia un peso importante sulla cessione è ormai un dato di fatto. La voglia è infatti uno degli imperativi che spesso portano le società ad assecondare o meno le proprie necessità e quelle dei propri beniamini. Anche il Torino ha adottato questa filosofia, ma non è di certo l’unico. Lo stesso è infatti accaduto con la Fiorentina sul fronte Amrabat. Il centrocampista della Viola, tra gli obiettivi di mercato granata, ha infatti fatto valere le proprie ragioni, riuscendo a restare nel capoluogo toscano.

Fiorentina, Italiano parla di Amrabat e conferma la sua voglia di restare

A confermare ciò, ci ha pensato il tecnico ex Spezia Vincenzo Italiano: “Amrabat? Con lui ho parlato chiaramente. Ha dato disponibilità ed era felicissimo di restare a Firenze“. Parole che non lasciano spazio ai dubbi ma anzi, aggiungono un altro tassello al puzzle sul suo mancato arrivo. Oltre al sovraffollamento a centrocampo dichiarato da Vagnati, anche il legame con la città ha influito sulla scelta presa dal club viola e dal giocatore. Il binomio nato dopo una stagione in gialloblù sotto la guida di Juric, proseguirà imperterrito.

Toro, Juric insufficiente a convincere Amrabat

Non è bastato il tecnico a convincere il suo pupillo a raggiungerlo sotto la Mole. Lui, che a Verona non lo ha mai messo in discussione, aiutandolo a crescere esponenzialmente. La chiamata di Italiano si è alla fine rivelata più efficace, aiutata dalle cessioni mancate sul fronte granata. Vagnati non è infatti riuscito a sfoltire la rosa a centrocampo, rendendo difficile l’approdo di ulteriori giocatori. L’arrivo di Praet all’ultimo giorno ha poi sciolto ogni dubbio, facilitando la decisione finale di Amrabat. Tutto rimandato a gennaio, anche se, dopo le ultime dichiarazioni, potrebbe diventare un affare più complicato del previsto.