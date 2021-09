Davide Vagnati durante la conferenza stampa di presentazione di Pjaca e Pobega ha spiegato perché il Toro non ha preso Ambrabat

In conferenza stampa il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati per quanto riguarda Sofyan Ambrabat ha dichiarato: “Amrabat? In mezzo al campo siamo tanti, per questo non era una priorità”. Il dirigente del Toro, non riuscendo a piazzare diversi esuberi, non ha potuto portare il centrocampista marocchino classe 1996 all’ombra della Mole nonostante avesse già trovato un accordo sia con la Fiorentina che con il giocatore. La mancata cessione di Rincon, sul quale aveva messo gli occhi la Sampdoria, e l’alto numero di centrocampisti a disposizione di Juric hanno fatto saltare la trattativa.



Ambrabat: giocatore a lungo seguito dal Toro

Il Toro non è riuscito ad acquistare il centrocampista marocchino che per praticamente tutta la sessione di mercato ha avuto il nome segnato sull’agenda di Vagnati. Ambrabat è un giocatore che piace molto a Juirc e il tecnico croato aveva già lavorato con lui ai tempi dell’Hellas Verona. Per capire quanto Juric stimi il giocatore della Fiorentina basti pensare che, durante l’esperienza di entrambi a Verona, in una conferenza stampa aveva dichiarato: “Far riposare Ambrabat? No, no. Gioca finché muore”. Le strade dei due non si sono incontrate di nuovo ma potrebbero farlo a gennaio anche se Juric al momento pensa solo ad ottenere il meglio con i giocatori che ha a disposizione. Obiettivo far rialzare la testa al Toro dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.