Nazionali / Linetty segna un gol al compagno di squadra Berisha, Vojvoda gioca dal 1’ minuto contro la Georgia

Nella sfida vinta dal Kosovo, che ha sconfitto la Georgia 1-0, tra i protagonisti c’è Vojvoda. Il difensore granata è stato schierato titolare ed è rimasto in campo fino al triplice fischio da parte dell’arbitro. Il numero 27 del Toro ha rimediato una buona prestazione con qualche buona chiusura. Un po’ meno incisivo in fase di costruzione. Il Kosovo può dunque sorridere. Sicuramente sorride meno Berisha che con la sua Albania ha rimediato una dura sconfitta contro la Polonia per 4-1. 4 dunque i gol subiti dal portiere granata, uno dei quali porta la firma del compagno di squadra Linetty. Rete arrivata all’89’ minuto e che ha di fatto chiuso il match.



Solo panchina per Sanabria, Praet e Sava

Il neo acquisto granata Praet non è sceso in campo nel match Belgio-Estonia, match vinto 5-2 dalla Nazionale del centrocampista granata. Così come Sanabria, che non è stato schierato nel match in cui il suo Paraguay è stato sconfitto 2-0 dall’Ecuador. Infine solo panchina per il giovane portiere Sava nel match tra la sua Romania U20 e il Portogallo U20. Match finito 2-1 in favore dei rumeni. Praet, Sanabria e Sava proveranno a rifarsi per conquistare un posto in campo nei prossimi impegni delle loro rispettive Nazionali.