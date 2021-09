Vagnati durante la conferenza stampa di presentazione di Pjaca e Pobega ha escluso il possibile arrivo di Mustafi in granata

Il direttore tecnico granata Davide Vagnati in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pjaca e Pobrga ha parlato anche della situazione legata a Mustafi, giocatore attualmente svincolato che è stato seguito a lungo dal Toro. Riguardo al difensore tedesco di origine albanese Vagnati ha detto: “Mustafi non è mai stato una nostra priorità, non è mai stato così vicino. Abbiamo fatto in difesa un investimento su un ragazzo del 2000, Zima, e siamo a posto così. Ci sono 29 giocatori in rosa ma quest’anno dovevamo cambiare qualcosa”. Di fatto il dirigente granata ha così chiuso le porte ad un possibile arrivo di Mustafi all’ombra della Mole.

Torino: il tentativo che è stato fatto per Mustafi

Mustafi dunque non diventerà un nuovo giocatore del Toro ma sicuramente il suo nome era finto sull’agenda di Vagnati. Il difensore classe 1992 nella scorsa stagione ha indossato la maglia dello Shalke 04. Ora dovrà continuare a cercare una squadra che voglia puntare su di lui. I granata comunque avevano pensato a Mustafi anche perché la difesa, dopo gli adii di Nkoulou a parametro zero e di Lyanco che si è trasferito al Southampton, aveva evidenziato delle grosse lacune. Proprio per questo il Toro ha deciso nelle ultime ore di mercato di prendere Zima e non il difensore tedesco di origine albanese.