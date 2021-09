Calciomercato / La Salernitana affonda il colpo Ribery: un pericolo in più per Juric ed i suoi nella prossima giornata

Mercato chiuso e fine delle trattative, o almeno così dovrebbe essere. C’è però un’eccezione che fa gola a molti club, costituita dagli svincolati. L’ultimo caso ha coinvolto la Salernitana, prossima avversaria dei granata in campionato. Il club campano ha infatti approfittato della pausa nazionali per affondare l’ennesimo colpo che porta il nome di Franck Ribery. L’ex Fiorentina è così rimasto in Serie A ed ha già messo nel mirino il Toro di Juric.

Salernitana, Ribery sceglie il club campano dopo la Viola

Sembrava fosse amore è così è stato. Quello tra il francese e la Serie A è si è rivelato essere un colpo di fulmine più profondo del previsto. Le 38 candeline non hanno infatti fermato Ribery, pronto a dare il via ad un’altra avventura che lo vedrà questa volta indossare la casacca granata. Rifiutata la Turchia, si è lasciato convincere dalle buone impressioni avute nei due anni trascorsi alla Viola, unite al milione e mezzo più bonus che gli è stato promesso da Marchetti. Quella contro il Toro sarà perciò la prima prova alla corte di Castori e si prospetta complicata.

Salernitana, il ds Fabiani: “Ribery tra i calciatori svincolati di livello”

Nessuna esclusione di colpi, una delle caratteristiche principali del giocatore che vanta un palmarès per pochi. Il fiore all’occhiello è senza dubbio quanto realizzato con il Bayern Monaco: nove scudetti, una Champions, una Supercoppa. Un bottino importante, sufficiente a delineare l’importanza e l’esperienza dell’ala utilizzabile anche da trequartista. “Ribery era tra i calciatori svincolati di un certo livello, ci è stato proposto e il nostro amministratore delegato, il generale Marchetti, ne è stato subito entusiasta. È un’operazione di mercato nata come tante altre. Abbiamo pensato a lui per la sua esperienza, può aiutare nella crescita, dal punto di vista calcistico, tutta la città e tutta la squadra che sarà stimolata a fare sempre meglio, e anche il mister che avrà più soluzioni“, queste le motivazioni spiegate dal ds Fabiani sulla trasferimento del francese. E come gli è piaciuto sottolineare, ad ognuno il suo “Ibrahimovic”. Per Juric ed i suoi, non sarà facile contenerlo.