Calciomercato Torino / Il rapporto tra Mazzarri e Izzo è molto stretto e il tecnico toscano accoglierebbe volentieri il difensore a Cagliari

Nella sessione di mercato invernale si potrebbe concretizzare lo scambio che porterebbe Armando Izzo al Cagliari e Sebastian Walukiewicz al Toro. Una trattativa che in estate era saltata a causa del rifiuto da parte del numero 5 granata a trasferirsi in Sardegna. A convincere Izzo potrebbe essere il fatto che sulla panchina della squadra rossoblù è arrivato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano per Izzo è stato più di un semplice allenatore. I due si sono conosciuti a Napoli nell’estate del 2010, quando Mazzarri comprò le scarpe da ginnastica a Izzo perché il difensore nato a Scampia non poteva comprarle. Poi i due hanno condiviso anche l’esperienza al Toro e a gennaio potrebbero tornare a lavorare insieme.

Calciomercato Torino: Izzo-Walukiewicz, lo scambio saltato all’ultimo

Come già anticipato Torino e Cagliari, durante l’estate, avevano lavorato per provare a fare lo scambio Izzo- Walukiewicz ma il difensore granata fece saltare tutto. Come raccontò il ds del Cagliari Stefano Capozucca in un’intervista all’Unione Sarda, Izzo fece una richiesta economica eccessiva. Ma adesso il difensore potrebbe abbassare le pretese economiche pur di tornare a lavorare con Mazzarri, anche perché Izzo rimane fuori dal progetto tecnico di Juric. I granata però per liberare Izzo necessitano dell’arrivo di un altro difensore e potrebbero riaprirsi i discorsi per Sebastian Walukiewicz, giocatore che è un pallino del dt Davide Vagnati e che sarebbe un elemento perfetto per la difesa a tre di Ivan Juric.