Derby in campo, ma sul mercato ci sono i riscatti di Pjaca e Mandragora da gestire: ecco il totale che il Toro deve versare alla Juve

Aria di derby sul fronte campo per Torino e Juventus, ma anche per il mercato i due club si troveranno l’uno di fronte all’altro, molto presto. Il motivo sono gli ultimi due acquisti granata in arrivo dai bianconeri. Mandragora, arrivato nella sessione di mercato di gennaio 2021 e Pjaca, approdato in granata invece a giugno. Entrambi provenivano da parentesi in prestito ad altri club e hanno scelto di dare il via ad un nuovo inizio sull’altra sponda del Po. Se sabato si aprono i conti sul rettangolo verde del Grande Torino, a giugno sarà invece tempo di chiuderli. Il Toro dovrà infatti decidere il da farsi sui riscatti dei due profili, per un totale di ventuno milioni oppure diciassette in base alla scelta sull’ex Udinese.

Toro, inizio promettente per Pjaca: da valutare l’incisività dei problemi fisici

Entrambi provvidenziali sul fronte qualitativo per il Toro, i due giocatori ancora di proprietà della Juventus sono arrivati con la formula del prestito. Direttamente proporzionale al loro apporto in campo è il prezzo che il club dovrà pagare ai rivali bianconeri. Per quanto riguarda Pjaca, arrivato con il diritto di riscatto, sono sette i milioni in ballo: Vagnati e la società dovranno quindi valutare se li vale tutti e riscattarlo o meno. Ad ora, il rendimento con Juric è stato positivo e lo ha portato a rendersi autore di due reti in cinque presenza. Cominciano però a pesare i problemi fisici, tra le principali cause del mancato salto di qualità definitivo.

Mandragora, il riscatto dondola tra i quattordici ed i dieci: ecco perchè

Se per il croato la situazione è piuttosto semplice, diverso è invece per quanto riguarda Rolando Mandragora. Arrivato a gennaio per aiutare Nicola a mettere una pezza alla voragine creata da Giampaolo, il centrocampista si è sempre fatto trovare pronto. Tre gol ed un assist in diciassette presenze hanno coronato la sua prima stagione in granata, che sta avendo continuità prestazionale in quella in corso, durante la quale ha anche indossato la fascia da capitano. La formula del suo contratto è però piuttosto complicata: il riscatto sarebbe stato a sedici milioni se esercitato a giugno scorso, sarà di quattordici milioni nel gennaio del 2022 oppure diventerà obbligo a nove più uno di bonus (ma con pagamento dilazionato a quattro anni e non a cinque come nei precedenti casi) sempre nel giugno 2022. Questo è quindi l’anno per renderlo un giocatore del Toro a tutti gli effetti.