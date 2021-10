Quarantacinque minuti in campo tra il Venezia e il derby: Baselli gioca, ma solo per l’emergenza. E Juric lo mette anche falso nove

Un tempo in due partite, ma solo perché c’era da fronteggiare una grave emergenza infortuni. Daniele Baselli gioca per necessità, ma nel Torino è ai margini. E’ successo che il centrocampista di Manerbio ha avuto, nelle ultime uscite del Toro, qualche spezzone a disposizione: ma senza Praet e Pjaca, forse, era inevitabile che Ivan Juric ricorresse anche a lui per dare fiato ai trequartisti o (addirittura) all’attaccante, Sanabria. Sì perché se a Venezia l’8 era entrato al posto di Linetty, per fare il suggeritore, nel derby lo si è visto agire da falso nove, nel finale di partita che i granata hanno giocato senza attaccanti di ruolo.

Concorrenza e condizione fisica: così si ritrova ai margini del Torino

Un tampone per tappare la voragine. Ma per Baselli, in questo Torino, Juric ancora non ha trovato uno spazio. A centrocampo la concorrenza è folta, tra Mandragora, Pobega, Lukic e Rincon. Sulla trequarti, quando rientreranno gli infortunati, non parliamone nemmeno. Tanto più che, per stessa ammissione dell’allenatore, l’ex Atalanta non ha le caratteristiche per giocare in trequarti. Si può adattare, come sta facendo (bene) Linetty, ma in questa fase della sua carriera – lo ricordiamo: è reduce da una serie di infortuni, dopo essere stato fuori a lungo a causa della rottura del crociato – non sembra godere del livello fisico adeguato a reggere un cambiamento tanto drastico. Verso gennaio, il Toro sta riflettendo: Baselli è uno di quei giocatori che potrebbe partire, altrimenti si aspetterà la scadenza del contratto, fissata a giugno 2022.