Dopo le dimissioni di Minafra, il Torino valuta l’ingresso di un nuovo responsabile sanitario. Ma a contratto ci sono altri due medici: Mozzone e Bertolo

Non resta senza dottori, il Torino, nonostante lo scossone che ha colpito lo staff medico dopo le dimissioni del responsabile sanitario, il dottor Minafra. Il club granata ha ricevuto e compreso la lettera di addio di Minafra, con il quale si era incrinato il rapporto di fiducia dopo le dure parole di Juric sull’emergenza infortuni. Ora Vagnati si sta guardando intorno per cercare un sostituto valido. Ma non è detto che vi siano nuovi ingressi nell’organigramma. Il Toro, infatti, ha ancora sotto contratto altri due medici sociali: il dottor Mozzone e il dottor Bertolo.

Toro, lo staff medico è da riorganizzare

Sono loro, per il momento, ad avere sulle spalle la gestione sanitaria della prima squadra, dal monitoraggio degli allenamenti al Filadelfia al lavoro con gli infortunati (tra i quali c’è ancora capitan Belotti). E saranno loro, soprattutto, a curare il rapporto con Juric, che aspetta risposte più sicure sui tempi di recupero dei giocatori attualmente ai box. Se non si troverà un sostituto convincente di Minafra, insomma, lo staff medico potrebbe rimanere invariato.

Ma, in questo caso, uno tra Mozzone e Bertolo dovrebbe assumere la carica di responsabile, cioè di referente incaricato della gestione a tutto tondo del reparto medico, che comprende anche (ad esempio) i fisioterapisti e l’organizzazione del recupero infortuni. Il nodo andrà sciolto entro la fine della sosta per le Nazionali: per la trasferta di Napoli occorrerà già aver scelto la strada da intraprendere.