“E’ giunto il momento di voltare pagina”: Migjen Basha si ritira dal calcio giocato. Nel Torino 89 presenze e 4 gol in quattro stagioni

Volta pagina, Migjen Basha: il centrocampista albanese si ritira e dice addio al calcio con un lungo post su Facebook. A trentaquattro anni, dunque, l’ex Torino appende gli scarpini al chiodo, dopo aver giocato nei campionati di Svizzera (dove è tornato a fine carriera), Italia, Grecia e Australia. In granata è rimasto per quattro stagioni, collezionando 89 presenze e 4 gol tra il 2011 e il 2015. E’ stato uno dei fedelissimi di Gian Piero Ventura: prima ha vissuto da protagonista la scalata in Serie A del 2012, poi è stato un utile rincalzo nella massima serie. L’ultima rete con la maglia del Toro l’aveva segnata il 22 marzo 2015, nella trasferta di Parma.