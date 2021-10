Simone Edera sta recuperando da un infortunio gravissimo: il Torino prova a recuperarlo per la fine del 2021. Gli aggiornamenti

La rincorsa di Simone Edera potrebbe partire già nei prossimi giorni, quando l’attaccante classe 1997 spera di tornare a correre. Sarebbe la fine del calvario iniziato il 7 maggio scorso, quando giocava in prestito nella Reggina: durante la partita contro il Lecce, si ruppe il legamento crociato, il collaterale mediale e il tendine rotuleo. Una diagnosi drammatica, che lo ha costretto ai box per mesi e mesi. L’obiettivo, adesso, è tornare entro la fine del 2021: ci proverà con l’aiuto del club granata.

Juric può valutarlo nel ruolo di Brekalo

Edera non ha ancora potuto mettersi in mostra, da quando Juric siede sulla panchina del Torino. Nel 3-4-2-1 potrebbe dire la sua da mezzapunta, alla Brekalo. Ma potrà farlo solo se il recuperò andrà nel verso giusto. Sarà graduale, senza corse in avanti, perché l’infortunio è stato grave e tornare senza rischiare è cruciale. In questo senso appare ad oggi difficile che possa tornare a regime in tempo per andare in prestito a gennaio: ad ogni modo sarà necessario tornare in gruppo al Filadelfia, così da non dover buttare la stagione.