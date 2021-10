Per Juric è il titolare indiscusso nella difesa a tre del Torino: Rodriguez si sta riscattando dopo il disastro della scorsa stagione

Ivan Juric è un uomo pragmatico, che non spreca nulla di ciò che ha a disposizione. Ma è anche quello che in politologia si definirebbe un leader ad alto grado di agentività: creativo e poco propenso ad ascoltare i consigli. E così non si è fidato di chi, poco prima del suo arrivo a Torino, gli parlava male di Ricardo Rodriguez, uno dei giocatori peggiori dell’ultima stagione granata: “Rodriguez? Molti mi dicevano che fosse scarso. Non è così: lui come molti altri in questa squadra ha del potenziale”, ha detto il tecnico dopo la sfida contro la Lazio. Ha voluto vedere di persona se lo svizzero fosse adatto al suo modo di giocare. Risposta affermativa, alla fine, anche se “c’è molto da migliorare”.

Rodriguez più di Buongiorno? Ecco le caratteristiche che Juric apprezza

D’altronde era uno degli obiettivi (obbligati) che Juric si è posto al suo arrivo a Torino: vendere tutti non era possibile, tanto valeva cercare di recuperare il recuperabile da una squadra che per due anni di fila ha sfiorato la B. Rodriguez si è da subito ritagliato uno spazio come braccetto sinistro della difesa a tre. Un posto che non ha più lasciato, anche sottraendolo a Buongiorno, che pure è uno dei giovani che il tecnico considera tra i più promettenti.

Di Rodriguez, Juric apprezza la capacità di impostare e accompagnare l’azione. Spesso lo mette nella condizione di gestire i palloni in profondità, quelli che danno il via all’azione offensiva. E’ sicuramente meno aggressivo di Bremer – e pure di Djidji o Izzo -, ma in fase difensiva fin qui non ha commesso errori marchiani. Ecco perché il tecnico ha voluto recuperarlo: ora lo ha reso uno degli inamovibili della squadra.