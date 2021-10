Un problema burocratico ha fermato Singo, che non ha potuto rispondere alla chiamata della Nazionale

Sarà a disposizione di Juric durante tutta la pausa: Wilfried Singo non ha risposto alla chiamata della sua Nazionale e dunque il tecnico potrà lavorare con lui al Filadelfia in un periodo in cui tanti calciatori sono invece impegnati con le rispettive selezioni. La conferma è arrivata dal Torino: l’esterno classe 2000 si allenerà regolarmente a Torino dopo un inizio di stagione che lo ha visto protagonista, titolare inamovibile sulla fascia destra.