Le dichiarazioni di Piero Chiambretti, conduttore dalla fede granata, sulla questione Belotti-rinnovo ed il match con il Napoli

La fede granata è una delle peculiarità che Piero Chiambretti non smette di sottolineare. Spesso infatti ha espresso la sua su questioni riguardanti il Torino. L’ultima è arrivata oggi, al programma radiofonico 1 Football Club di 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione e Paolo Bargiggia. La questione affrontata è il caso Belotti sul rinnovo ancora in stand by: “So per certo che lui vuole restare a Torino. È una situazione difficile, lui è la storia recente del Toro. Gli dobbiamo tanto. Dopo anni cerca stimoli nuovi, nonostante il nuovo mister ne abbia portati tanti. Ad Andrea va riconosciuto il fatto che i pochi gol segnati nella passata stagione, sono stati quasi tutti suoi. Venderlo a gennaio non farebbe bene alla squadra, solo alle casse della società“.

Chiambretti: “I calciatori non si sono dimostrati all’altezza dei loro compensi”

Parla poi di Cairo: “Se ha il braccino corto? Non è esattamente così: ha dato stipendi importanti, portando la squadra al settimo posto per monte ingaggi in Serie A, ma i calciatori non si sono dimostrati all’altezza dei loro compensi. Mi riferisco a gente del calibro di Niang, Verdi e Zaza, ma anche altri. Non incolperei nemmeno i direttori sportivi che, a parte Petrachi, non avevano una grossa esperienza”.

Sulla sfida con il Napoli che attende i granata domenica: “Napoli-Torino? Il risultato sembra scontato, ma devo avvertire i tifosi azzurri: sono sicuro che il Toro andrà al Maradona con la voglia di giocarsela e, complice l’esperienza di Juric che nella scorsa stagione ha sgambettato la squadra di De Laurentiis impedendogli di accedere alla Champions, qualcosa può succedere”.