Il centrocampista belga Dennis Praet, out da settembre, resta indisponibile per il Napoli: farà ritorno contro il Genoa

È di nuovo tempo di calcio per il Torino, che domani alle ore 18.00 affronterà il Napoli al Maradona. Nonostante la pausa nazionali, giunta finalmente al termine, Juric dovrà ancora fare i conti con i numerosi assenti. Tante le scelte obbligate per il tecnico, privo di diversi pezzi del puzzle che potrebbero fare la differenza. Tra questi, Dennis Praet, centrocampista arrivato nella sessione di mercato estiva. Out da settembre, il belga sembrava essere riuscito a recuperare in tempo per la sfida con la capolista, contro la quale invece potrebbe tornare al massimo da riserva.

Praet, piccoli passi in avanti che lo avvicinano al ritorno sul rettangolo verde

Galeotto fu quell’incidente durante il match contro il Sassuolo. La seconda vittoria dei granata, nonché sua seconda presenza stagionale è stata infatti macchiata da una sua uscita anticipata dal rettangolo verde, che lo ha poi costretto ai box fino a questo momento. Col Napoli resterà ancora a guardare. Ma, come indicato anche dallo stesso Juric, il suo ritorno sarà contro il Genoa, prossima avversaria del Torino.

Ma il rientro sarà contro il Genoa

“Praet dovrebbe essere disponibile per la prossima partita (contro il Genoa, ndr). Ha una progressione di lavoro soddisfacente“, queste le parole del tecnico, che ha sottolineato i miglioramenti ottenuti nell’ultimo periodo, insufficienti però a poterlo impiegare domani. Guardando il bicchiere mezzo pieno però, potrà tornare a giocare tra il calore del pubblico che sarà pronto ad accoglierlo tra le mura amiche alla prossima giornata.