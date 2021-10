Andrea Belotti è sulla via del recupero dall‘infortunio e potrebbe scendere in campo nel difficile match contro il Napoli

Dopo un infortunio dal quale è stato difficile recuperare Andrea Belotti potrebbe tornare in campo nel complicato match in casa del Napoli. La squadra partenopea è attualmente capolista con 21 punti, avendo vinto tutte le partite in questo inizio di campionato. Il problema riscontrato dal capitano granata, sommato a tutte le altre assenze alle quali ha dovuto far fronte il Toro nelle ultime settimane, ha messo a dura prova Juric. Belotti ha disputato la sua ultima partita di campionato il 28 agosto, nella sfida allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Match nel quale il Gallo si è fatto male, dopo un duro scontro con Martinez Quarta. Intanto Ivan Juric incrocia le dita e spera che Belotti possa tornare e possa farlo nel migliore dei modi, dando un importante contributo al Toro che, dopo una serie di risultati utili consecutivi, è stato stoppato dalla sconfitta rimediata nel derby contro la Juve.

Belotti: a contare saranno anche le motivazioni

Juric oltre alle condizioni fisiche di Belotti, nella decisione se schierarlo oppure no, terrà sicuramente conto anche delle motivazioni che avrà il numero 9 granata. Dopo che il presidente Urbano Cairo, sulla situazione legata al futuro di Belotti è uscito allo scoperto dichiarando: “Non credo firmerà, non posso costringerlo”. Quindi al momento Belotti pare non voglia rinnovare il contratto che lo lega al club granata, così da potersi liberare a parametro zero a fine stagione. Un rischio che il Toro, dopo l’esperienza legata a Nkoulou, non potrà correre. Ma adesso il pensiero va al campo, dove il Gallo dovrà dimostrare di pensare solo a giocare per dare una mano al Toro e non al proprio futuro. Sopratutto a ridosso di una partita così complicata.