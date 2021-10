La probabile formazione del Napoli contro il Torino: ecco le scelte di Spalletti, che punta su Anguissa e Fabian a centrocampo

Luciano Spalletti si sente a suo agio, davanti a tutti. E sente che il suo Napoli ha lo spirito e l’ambizione per lottare per lo Scudetto. I partenopei arrivano alla sfida contro il Torino forti delle sette vittorie su sette ottenute in questo avvio di campionato: l’esito è il primo posto in classifica. I granata di Juric tenteranno di rovinare il clima, ma intanto Lucianone si fa forza con l’abbondanza che gli ha regalato la sosta. L’unico stop inatteso è quello di Manolas, che al centro della difesa sarà sostituito dal duo Koulibaly-Rrahmani.

Meret in porta, Osimhen guida l’attacco

Nessun dubbio, per gli undici. Davanti a Meret ci saranno i due centrali citati, poi Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo un altro duo, quello formato da Fabian Ruiz e Zambo Anguissa. La batteria di trequartisti sarà guidata, al centro, da Zielinski, con Politano e Insigne sulle fasce. Davanti, l’incubo peggiore dei granata: Victor Osimhen, ovvero velocità e attacchi profondi. Tante frecce, Juric dovrà armarsi di scudo.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione. Ospina, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Elmas, Demme, Lobotka, Lozano, Mertens. Allenatore. Spalletti