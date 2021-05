Le dichiarazioni di Gleison Bremer, autore del gol che vale l’1-0 dei granata, all’intervallo di Torino-Benevento

Un buon primo tempo per il Toro di Nicola, chiuso con i granata in vantaggio per 1-0. L’autore della rete è Gleison Bremer, che commenta così il match: “I miei cinque gol? Sono frutto di tanto lavoro svolto al Filadelfia. Era da un po’ che non facevo gol. Per fortuna oggi sono riuscito a farne uno. Con Nicola abbiamo cambiato tante cose. Questo 1-0 magari riusciamo a tenerlo. Dobbiamo stare attenti in questa partita e dobbiamo provare a finire bene“.