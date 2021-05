Torino-Benevento, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata di campionato, ininfluente per entrambe le squadre. Torino-Benevento sarà più passerella che gara, anche se Nicola alla vigilia ha fatto intendere quanto sia per lui importante fare punti e migliorare una classifica che non potrà di certo accontentare i tifosi. Per la squadra di Inzaghi sarà invece l’ultima in Serie A, dopo la retrocessione aritmetica arrivata proprio per mano del Torino martedì, in concomitanza con la salvezza granata. Segui Torino-Benevento in diretta su Toro.it.

Torino-Benevento: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-BENEVENTO

Ore 18.45 Mentre fuori dallo stadio, all’altezza della Curva Maratona, i tifosi hanno manifestato contro Cairo e contro la società per una stagione di sofferenza in cui la squadra ha sfiorato la retrocessione, Torino e Benevento sono attese allo stadio. I due pullman arriveranno fra circa una mezz’ora, poi dopo la solita tappa sul terreno di gioco i calciatori delle due squadre torneranno negli spogliatoi per prepararsi al riscaldamento.

Torino-Benevento: le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Singo, Linetty, Kryeziu, Karamoko, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Nicola

Benevento (4-3-2-1): Manfredini; Letizia, Tuia, Glik, Pastina; Hetemaj, Viola, Dabo; Insigne, Di Serio; Lapadula. A disposizione. Lucatelli, Gori, Caldirola, Barba, Tello, Schiattarella, Diambo, Sanogo, Improta, Tello, Gaich. Allenatore. Inzaghi

Torino-Benevento: dove vederla in tv e streaming

Torino-Benevento in diretta sarà trasmessa da Sky, canale 254 del satellite. In streaming la partita del Toro di oggi sarà su Sky Go e su Now Tv.

Torino-Benevento: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Torino-Benevento: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45