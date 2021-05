Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Benevento: decide una rete di Bremer, ritmi bassi al Grande Torino

Una formazione solo in parte sulla scia delle ultime viste. Per l’ultima, ininfluente, in casa, Nicola lascia in panchina Sirigu (al suo posto Ujkani), Nkoulou (c’è Buongiorno nel terzetto con Izzo e Bremer) e Belotti (davanti Zaza e Sanabria). Torino-Benevento è praticamente un’amichevole di fine stagione, mentre sugli altri campi si lotta assicurarsi un posto in Champions o, come Sassuolo e Roma, in Conference League. Dopo 5′ ci prova Glik sugli sviluppi di una calcio di punizione ma la conclusione in porta non è precisa. Più Benevento che Torino nella prima parte della prima frazione. Al 12′ ancora Glik si fa trovare pronto sul secondo palo ma Vojvoda mette in angolo. Si fa vedere la squadra di Nicola al 17′, con Zaza lanciato da Sanabria che però non inquadra la porta. Esce pian piano la squadra granata, che comincia a guadagnare metri, pur non essendo questa prima frazione di grande intensità. Al 29′ si sblocca la partita: su azione d’angolo, Bremer stacca di testa e batte Manfredini. Resta la più grande emozione del primo tempo, anche perché il Toro – ad eccezione di un calcio d’angolo su cui Izzo però non indirizza bene il pallone e una occasione di Zaza che si fa respingere il tiro dal portiere con i piedi – non forza più di tanto e dietro evita di correre pericoli.