Le dichiarazioni del tecnico granata Davide Nicola dopo Torino-Benevento, match terminato in pareggio grazie alle reti di Bremer e Tello

Torino-Benevento è stata l'”ultima danza” di questo Torino, che ha chiuso la stagione con l’ennesima rimonta subita. Dopo il vantaggio di Bremer, i granata non sono riusciti a mantenerlo, facendosi recuperare con una rete di Tello, valsa un punto all’ormai condannato Benevento. Davide Nicola apre la conferenza stampa con un pensiero alle vittime coinvolte nell’incidente della funivia tra Stresa e Mottarone:” Simo molto addolorati per l’accaduto. Quanto accaduto è davvero una tragedia. Facciamo le condoglianze alle famiglie delle vittime. Per quanto riguarda il nostro operato invece, anche se è difficile, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo sfiorato il raddoppio in diverse occasioni, provando a vincere fino all’ultimo. Chiudiamo quindi una stagione con una rimonta importante. Abbiamo recuperato tanti punti sulle nostre avversarie, facendo tanti punti rispetto a chi stava sopra di noi in classifica”.

Nicola: “Mi porto dietro la voglia dei ragazzi di applicarsi”

Sul futuro, il tecnico riprende quanto già annunciato alla viglia: “Abbiamo svolto un gran lavoro che deve renderci soddisfatti. Abbiamo raggiunto un traguardo importante, che non era così scontato e sappiamo il duro lavoro che c’è stato dietro. In questi casi, dove le cose prendono una determinata direzione, c’è bisogno di lavorare tanto. Non mi porto dietro una sola immagine, ma la continuità di quanto fatto dai ragazzi, con la loro volontà di volersi applicare. Domani parlerò con la società e dirò quello che ho in mente e cosa penso di fare, poi vediamo se le posizioni e le idee coincidono. Come ho detto ai ragazzi comunque, mi porterò ognuno di loro nel cuore.“

In conclusione: “Per noi il pubblico è fondamentale perché ci dà una carica in più. L’assenza del pubblico ha reso tutto più difficile, anche nell’automotivazione. Sono stato molto contento del fatto che i ragazzi anche oggi si siano riuniti nel cerchio, dandomi anche qualche scappellotto che ci sta. Abbiamo vissuto quattro mesi importanti, fatti di di emozioni. Non era scontato. Le condizioni di questi ultimi due anni e mezzo sono state molto particolari”.