Bremer: "C'è stata una reazione. Oa dobbiamo tornare a vincere" - Toro.it

Le parole di Bremer, autore della doppietta in Milan-Torino, insufficiente a far passare il turno ai granata, sconfitti ai supplementari per 4-2

Commenta così la partita Gleison Bremer, autore di entrambi i gol realizzati dal Torino contro il Milan, nella sfida valida per i quarti di Coppa Italia, insufficienti però a portare a casa il passaggio del turno: “C’è stata una reazione nel secondo tempo. Ibra? Per noi è un giocatore normale e dobbiamo trattarlo come tutti gli altri. Questa è stata una partita dal finale che è arrivato in tre minuti e abbiamo preso gol immeritatamente. Mancavano tre minuti per chiudere la partita e abbiamo subito la rete del pareggio, quindi dobbiamo alzare al testa e tornare a pensare al campionato e a vincere.

Ha poi parlato di Mazzarri e della doppietta: “Mazzarri? Abbiamo fiducia in lui. Siamo tutti uniti. La doppietta? E’ difficile fare gol qua a San Siro, soprattutto una doppietta. Ora però bisogna pensare al Lecce. La mia uscita dal campo? Ho preso una botta al polpaccio ma sto bene, non è niente di grave. Il Toro? E’ difficile questo momento per noi, che fatichiamo a tornare a vincere. Ora siamo sulla strada giusta e col Lecce dobbiamo riuscirci.”.