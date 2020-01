Le pagelle di Milan-Torino: Bremer fa il Belotti, Sirigu salva fin che può

Bremer fa doppietta e il Milan trema fino al pari, Sirigu tiene in partita il Toro, Berenguer non si vede: le pagelle di Milan-Torino

SIRIGU 7: prende quattro gol, è vero, ma è anche suo il merito se il Toro va a giocarsela fino ai supplementari. In pieno recupero di secondo tempo, quando il Milan ha già trovato il 2-2 dice no ad Ibra, ai supplementari ancora parate decisive. Fino a che il Milan non trova due gol in cinque minuti.

IZZO 5.5: non è così attento ad inizio partita, tanto che il Milan dalle sue parti sfonda in più di un’occasione specialmente nella prima parte del match. Col passare del tempo prende le misure agli avversari ma poi crolla nei supplementari: nel 4-2 “guarda” Leao passare il pallone a Ibrahimovic.

NKOULOU 5.5: il livello di difficoltà aumenta per il centrale quando Ibra fa il suo ingresso in campo. Fino ad allora aveva guidato la difesa pur con qualche sussulto: ma il quarto gol rossonero pesa ed è decisivo.

BREMER 7.5: nella prima mezz’ora di apnea granata, non perde mai la lucidità (ed è uno dei pochi), perciò non stupisce che proprio lui abbia dato il via all’azione del suo stesso gol. E si ripete, manco fosse un bomber di razza, con la rete del 2-1 (st 37′ DJIDJI 5: nel tentativo di deviare il pallone spiazza Sirigu, poco dopo perde il suo avversario che per poco non ne approfitta)