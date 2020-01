Comi: "Noi penalizzati, Rebic era da rosso. Allibiti e delusi" - Toro.it

Le parole del direttore generale granata dopo la sfida tra Milan e Torino terminata 4-2 in favore dei rossoneri dopo i tempi supplementari

“Siamo stati penalizzati”, ha tuonato Comi dopo la partita. “Su Rebic era fallo. Fino al 90′ eravamo qualificati. Poi non dobbiamo negare che siamo stati penalizzati da una decisione assurda dell’arbitro che al 36′ non vede una espulsione talmente lampante che è incredibile. Come me lo spiego? Talmente inspiegabile che non me lo spiego. Oltre all’arbitro c’è anche il VAR, che deve richiamarlo perché è un rosso netto. Siamo allibiti e delusi”, ha detto il direttore generale sull’arbitraggio di Pasqua di Tivoli.

Comi: “Contenti della nostra prestazione”

Sulla partita ha aggiunto: “Siamo contenti, La squadra ha reagito e ha dimostrato il suo valore. Venire a giocare a San Siro dopo la partita contro l’Atalanta non era facile e invece siamo riusciti a fare una grande prestazione”.