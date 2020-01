Mazzarri: “La partita era vinta. Errore clamoroso dell’arbitro”

Le parole di Walter Mazzarri, dopo la sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino, vinta dai rossoneri ai supplementari per 4-2

Le parole di Mazzarri dopo la sconfitta contro il Milan: “Non era facile dopo la batosta di 3 giorni fa trovare la concentrazione e la determinazione giuste. Dopo i primi 5 minuti di paura, si è andati in vantaggio meritatamente. Per me era da vincere. Oggi l’arbitro ha sbagliato molto. E’ stato clamoroso. L’espulsione mancata di Rebic è clamorosa. Noi siamo stati per 90 minuti in campo e avere la superiorità numerica ci avrebbe aiutato. Avremmo passato di sicuro il turno.“

Il tecnico su Cairo: “Il Presidente? L’ho salutato sì, l’ho visto, ci siamo incrociati. Ora sto analizzando la squadra che avrebbe meritato di vincere se non ci fossero stati gli ultimi dieci minuti. L’abitro fermava il gioco in attacco nostro e faceva ripartire. Oggi la prestazione l’hanno sbagliata loro più di tutti.“. Ha poi proseguito sul mercato: “Mercato? Ho tanti pensieri ora… Siamo in emergenza su tutti i reparti ma non centra il mercato. Fino a pochi giorni fa avevamo troppi giocatori in rosa. Ora abbiamo troppi squalificati e infortunati. E’ difficile.“.