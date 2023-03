Alessandro Buongiorno, al termine di Torino-Bologna, ha così commentato la vittoria dei granata: “Ultimamente ci era andata un po’ male”

Al termine di Torino-Bologna 1-0, Alessandro Buongiorno ha così commentato la vittoria dei granata ai microfoni di Torino Channel: “Oggi abbiamo trovato sia la bella prestazione che la vittoria, soprattuto nel primo tempo abbiamo dominato la partita, nel secondo tempo è stata un po’ più dura ma abbiamo tenuto e siam riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo stati solidi, noi cerchiamo di preparare un po’ tutte le partite in questo modo, ultimamente ci è andata male ma oggi siamo riusciti a blindare la porta”.

Buongiorno: “Adesso c’è un’altra partita importante da affrontare”

Il difensore ha poi parlato del duello con Orsolini: “Orsolini era in un periodo in cui era in forma ma sia io che Rodriguez abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo contentissimi. Adesso c’è una partita importante da affrontare”.