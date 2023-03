Così il tecnico del Lecce Baroni presenta la gara contro i granata, in programma domani alle 12.30: la conferenza stampa

A Lecce domani Baroni ospiterà il Toro di Juric. In conferenza stampa ha così parlato degli avversari: “E’ una squadra giovane che sta meritando la classifica che ha una formazione scorbutica che ti viene a prendere a tutto campo. Normale che dovremmo metterci l’attenzione necessaria, ma per noi è la partita perfetta”. Poi sui suoi: “Abbiamo maturato una consistenza fisica e mentale di alto livello, normale che alcune situazioni dal punto di vista tecnico ci penalizzino, come successo contro Inter e Sassuolo, come in queste due ultime gare ci hanno penalizzato alcuni episodi. Siamo giunti ad un momento importante della stagione e la nostra attenzione è necessario rivolgerla soprattutto alla gestione dei dettagli e dei particolari, per far sì che anche gli episodi siano a nostro favore”.

“Dobbiamo essere compatti”

E poi ancora: “Sino a questo momento abbiamo fatto cose importanti, ora è il momento decisivo della stagione e dobbiamo essere compatti verso l’obiettivo, che è si complicato ma che è raggiungibile. Non dobbiamo far passare dei messaggi per cui sembra che la croce sia dei nostri attaccanti: è necessario sostenere questi ragazzi, perché si arriva al traguardo tutti assieme”.