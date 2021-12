Cagliari-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

All’Unipol Domus si consumerà l’ultima sfida di giornata: di fronte Cagliari e Torino, in un match che per Mazzarri avrà un sapore particolare. L’ex di giornata ha lasciato la panchina del Toro nel febbraio del 2020 dopo una settimana di campionato terribile culminata con il pesante ko di Lecce. I sardi lottano per non retrocedere e hanno chiamato il tecnico dopo l’esonero di Semplici, i granata devono invece rispondere ad una domanda precisa, dire quale campionato andranno a fare: se di medio-alta classifica o se nella parte destra. Segui in diretta Cagliari-Torino su Toro.it.

Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Due ore al fischio d’inizio della sfida dell’Unipol Domus. Le squadre non sono ancora arrivate allo stadio: i pullman sono attesi tra le 19 e le 19.15, quando Cagliari e Torino guadagneranno l’ingresso nell’impianto per iniziare le operazioni di riscaldamento. Attesa anche per le formazioni ufficiali, anche se nel caso del Toro tante scelte sono abbastanza obbligate, come per esempio in difesa. Davanti Sanabria a caccia del gol che manca dallo scorso 22 ottobre.

Cagliari-Torino: dove vederla in tv e streaming

Cagliari-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che trasmette in streaming le partite del campionato di Serie A, essendosi aggiudicata i diritti per il triennio 2021-2024. La diretta web sarà su Toro.it.

Cagliari-Torino: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Torino:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Keita, J. Pedro. A disposizione. Radunovic, Zappa, Godin, Lykogiannis, Altare, Deiola, Strootman, Oliva, Pereiro, Pavoletti. Allenatore. Mazzarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Izzo, Rodriguez, Ansaldi, Baselli, Rincon, Praet, Warming, Zaza. Allenatore. Juric.

Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45

Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali

