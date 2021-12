Sintesi dei primi 45′ di Cagliari-Torino: all’Unipol Domus si gioca il posticipi della sedicesima giornata del campionato di Serie A

Poche sorprese per il Torino di Juric. A Cagliari l’allenatore schiera la stessa difesa vista contro l’Empoli, anche perché Rodriguez c’è ma non è ancora al meglio, mentre sulla trequarti la novità è la prima da titolare per la coppia tutta croata formata da Brekalo-Pjaca. Una sfida importante per entrambe: per il Cagliari la vittoria manca ancora nella gestione Mazzarri mentre i granata hanno un conto aperto dopo il 2-2 contro l’Empoli. Equilibrio tra le due formazioni. Al 9′ ci prova Grassi da fuori ma la conclusione diretta in porta colpisce in pieno il compagno Keita Balde. Il Toro si fa vedere dalle parti di Cragno con qualche calcio da fermo, il Cagliari al 26′ per poco non riesce ad approfittare di un errore di Milinkovic-Savic che rilancia male e Nandez raccoglie per mettere in moto Joao Pedro con un cross rasoterra: il portiere del Toro evita che ik pallone raggiunga l’attaccante. Alla prima vera occasione il Toro passa: è il 31′, quando da fuori da Pobega prova la conclusione, para ma non trattiene Cragno e sul pallone si avventa Sanabria che la tocca con la punta del piede. Respinta del portiere che però è sfortunato perché la sfera colpisce Carboni e il rimpallo condanna il Cagliari, dato che la palla entra in porta. C’è la reazione rabbiosa del Cagliari che con veemenza prova a farsi vedere sulla trequarti granata: il più pericoloso è Nandez al 42′ con una punizione che termina alta. Si va al riposo sull’1-0 per il Torino.