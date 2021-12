Le pagelle di Cagliari-Torino: buoni i riflessi di Milinkovic-Savic, sulla trequarti brilla solo Pjaca, Praet si divora un gol

MILINKOVIC-SAVIC 6.5: brividi quando nel primo tempo sbaglia un rilancio, al 5′ della ripresa grandi riflessi sul colpo di testa di Joao Pedro che si “vendica” tre minuti dopo con un gol imprendibile in rovesciata

ZIMA 6: riesce a non perdere la bussola nemmeno nelle situazioni più intricate, cavandosela in qualche modo pure quando il Cagliari con foga va prima a caccia del pari e poi del gol vittoria, che non arriva.

BREMER 6: prima volta in Italia contro l’allenatore che lo ha lanciato e valorizzato, Mazzarri. Tra Keita Balde e Joao Pedro ne ha di lavoro da fare ma tutto sommato la difesa granata non concede così tante occasioni.

BUONGIORNO 5.5: arrivava da due prestazioni non brillanti e anche col Cagliari soffre fisicamente i diretti avversari. Al 5′ del secondo tempo ringrazia il portiere perché è lui a perdersi Joao Pedro sul colpo di testa respinto dal serbo: un giallo davvero evitabile quello che rimedia allontanando un pallone. Ammonizione che convince Juric a richiamarlo in panchina (str 20′ RODRIGUEZ 6: torna dopo l’infortunio, ci mette la sua esperienza)

(continua a pagina 2)