Al termine di Cagliari-Torino 1-1, l’allenatore granata Ivan Juric ha così commentato il pareggio ottenuto dalla sua squadra

Ivan Juric, dopo Cagliari-Torino, ha così commentato il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la formazione sarda. “Ci sono state tre-quattro palle gol nella ripresa su cui avremmo potuto fare meglio. Oggi abbiamo fatto meno bene sull’aspetto del gioco, sia nel primo che nel secondo tempo: ho visto diversi ragazzi affaticati, meno lucidi. C’è un po’ di rammarico anche se la squadra ha retto bene il campo. La strada è ancora lunga, nonostante i buoni passi compiuti finora. Però ci siamo trovati in difficoltà nella costruzione della manovra, puntiamo a crescere e migliorare, questa è la mia sensazione. Però oggi è un piccolo passo indietro dal punto di vista del gioco. Il rammarico è quello di non aver fatto gol, ma è maggiore per partite come con l’Empoli dove strameritavamo di vincere vista la prima mezz’ora fatta prima del rosso a Singo, o con la Lazio”.

Juric: “Meglio nella ripresa”

“La squadra è migliorata nella ripresa, con Rodriguez che ha iniziato lo sviluppo da dietro, ma anche con Baselli. La gara è stata tosta, sapevamo che squadra avevamo di fronte, negli ultimi venti minuti ho visto una squadra diversa. Volevo dare una sostanza a questa squadra in questa stagione e ci stiamo riuscendo”, ha spiegato Juric. “Milinkovic-Savic che batte le punizioni? Prima deve imparare a giocare da dietro, deve migliorare, lui è bravo con i piedi ma non credo tirerà mai le punizioni con me”.