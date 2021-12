Ecco le parole di Walter Mazzarri al termine della partita pareggiata per 1-1 dal suo Cagliari contro il Torino

Al termine di Cagliari-Torino, Walter Mazzarri ha così commentato il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la sua ex. “Abbiamo buttato via tanti risultati un po’ per sfortuna, un po’ per colpa nostra, tipo con il Venezia e con la Salernitana. La partita è stata di base equilibrata, anche se guardando le statiche abbiamo tirato più noi e avuto più occasioni noi. Noi nel finale volevamo vincere ed è ovvio che quando ti sbilanci rischi di prendere gol in contropiede e perdere, come è capitato, ma qualche rischio con questa classifica dobbiamo prendercelo”.

Mazzarri: “Joao Pedro è un leader”

Sul gioco della sua squadra: “C’è stato un momento della partita in cui Dalbert era sempre solo ma andavamo sempre a destra da Nandez perché stava facendo bene. L’ideale sarebbe anche se Dalbert, come facevano i quindi che avevo al Napoli, arrivasse a fare gol e a chiudere l’azione”.

Mazzarri ha poi parlato di Bremer: “Keita oggi è stato in difficoltà perché aveva contro un giocatore come Bremer, giocatore che quando ero al Toro era giovane e oggi è diventato un campione. Poi nel primo tempo lo abbracciava sempre e non lo lasciava girare, sembrano fidanzati, l’arbitro non fischiava mai ma lasciamo perdere”.

Infine su Joao Pedro: “Joao Pedro è un leader, è bravo di testa e di piede, fa giocare bene gli altri. Secondo me Mancini lo chiamerà”.