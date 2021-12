Cristian Ansaldi è stato uno dei protagonisti del finale di Cagliari-Torino, il terzino ha così commentato l’1-1 finale

Dopo oltre un mese di assenza forzata dal campo, contro il Cagliari Cristian Ansaldi è tornato a mettere qualche minuto nelle gambe subentrando nel finale a Ola Aina. Il terzino argentino ha così commentato l’1-1 finale in Sardegna ai microfoni del sito ufficiale: “Sono contento di aver giocato perché dopo più di un mese fuori mi mancava il campo. Sapevamo che quella di questa sera sarebbe stata una partita molto dura, una battaglia. Dobbiamo continuare a lavorare: siamo sulla strada giusta e la vittoria non tarderà ad arrivare. In queste ultime partite stiamo giocando bene e si vede la nostra fame: quello che ci sta mancando è solo qualche gol in più, ma lo spirito è quello giusto”.