Le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla sedicesima giornata di Serie A: Dominguez l’unico assente per Torino-Bologna

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla 16^ giornata di Serie A, valide quindi per quella in cui si disputerà Torino-Bologna. Nessun assente tra i granata in vista del match di domenica, che vedrà invece i rossoblu scendere in campo senza Dominguez, arrivato a cinque cartellini gialli e quindi squalificato per una giornata di campionato. Entra però in diffida Sasa Lukic, per aver raggiunto la terza sanzione. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice Sportivo: gli squalificati

Calciatori espulsi

Una giornata a: Ceccaroni (Venezia), Milinkovic-Savic S. (Lazio).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Samir Santos (Udinese), Dominguez (Bologna), Malinovsky (Atalanta), Mancini e Zaniolo (Roma).