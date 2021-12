Torino-Bologna, valida per la 17^ giornata, è in programma per domenica 12 dciembre alle ore 12.30: ecco dove seguirlo in TV e streaming

Manca sempre meno a Torino-Bologna, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. I granata, reduci da un pareggio con il Cagliari, vogliono tornare a vincere prima della Coppa Italia contro la Samp. Anche i rossoblu, reduci da un periodo molto positivo, vogliono riscattarsi dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Il match, in programma per domenica 12 dicembre alle ore 12.30, sarà trasmesso su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio e su Sky Sport Calcio (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483), e Sky Sport Uno (cancle 251 del satellite. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet. Sarà possibile seguire le sfida in streaming su DAZN, Sky Go e NowTv.