Cagliari-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Cagliari-Torino è la partita che apre la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra granata nell’ultimo turno non ha giocato, la gara contro la Lazio è stata infatti rinviata per gli impegni in Supercoppa italiana della formazione biancoceleste, il Cagliari è invece reduce dalla sconfitta per 3-1 subita contro il Frosinone, in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Il calcio d’inizio della gara è alle ore 20.45, segui Cagliari-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45

Cagliari-Torino 0-0: il tabellino

Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 20.30 Il riscaldamento delle due squadre è terminato. I calciatori sono tutti rientrati negli spogliatoi.

Ore 20.10 Le squadre hanno iniziato gli esercizi di riscaldamento. I primi a entrare in campo sono stati i portieri, poi i calciatori del Torino. Poi quelli del Cagliari, che indossano una speciale maglia, con il numero 11 sulla schiena.

Ore 19.50 Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cagliari e Torino. Juric schiera Tameze in difesa al post di Djidji, a centrocampo si rivede dal primo minuto Linetty.

Ore 19.30 Le due squadre sono arrivate allo stadio, a breve verranno comunicato le formazioni ufficiali della partita.

Ore 18.45 È una partita molto particolare questa per il Cagliari e all’Unipol Domus si respira un’aria diversa rispetto al solito. Pochi giorni fa ci ha lasciato Gigi Riva, calciatore simbolo della squadra rossoblù oltre che della Nazionale: Rombo di Tuono verrà ricordato nel corso della serata e il Cagliari giocherà la partita con una maglia speciale in suo omaggio. L’intenzione della squadra allenata da Claudio Ranieri è quella di onorare al meglio il suo storico numero 11 con una vittoria. D’altra parte c’è però un Torino che vuole allungare la propria striscia positiva per alimentare le speranze europee, anche se Ivan Juric deve rinunciare a diversi giocatori per infortunio, tra cui Koffi Djidji e Ivan Ilic.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Dossena, Zappa, Makombou, Sulemana, Azzi; Nandezm, Jankto; Petagna. A disp. Radunovic, Aresti, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Augello, Pavoletti, Obert, Desogus, Di Pardo. All. Ranieri.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Vojvoda, Muntu, Bianay Balcot, Ciammaglichella, Savva, Gineitis, Njie, Pellegri. All. Juric.

Dove vedere Cagliari-Torino in streaming e in TV

Cagliari-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della partite di Serie A. In streaming sarà possibile vedere la partita del Toro di oggi utilizzando i dispositivi compatibili, come Smart tv, tablet, smartphone, pc. Cagliari-Torino è inoltre trasmessa da Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.