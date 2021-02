Le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino / Nicola conferma lo stesso undici titolare di una settimana fa contro il Genoa

Davide Nicola dà ancora fiducia a Simone Zaza in attacco schierandolo nuovamente al fianco di Andrea Belotti. Il tecnico granata, per la partita contro il Cagliari, ha scelto di mandare in campo dal primo minuto lo stesso undici che aveva giocato una settimana fa contro il Genoa. Daniele Baselli, che era in ballottaggio con Sasa Lukic, parte quindi ancora una volta dalla panchina e potrà dare il proprio contributo a partita in corso. Eusebio Di Francesco risponde schierando il Cagliari con il 3-4-2-1, con Nainggolan e Joao Pedro alle spalle dell’unica punta Simeone.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Aresti, Vicario, Deiola, Calabresi, Tramoni, Asamoah, Gaston Pereiro, Cerri, Pavoletti, Duncan, Walukiewicz, Carboni. Allenatore: Di Francesco

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Baselli, Gojak, Rodriguez, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda. Allenatore: Nicola