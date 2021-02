I convocati di Eusebio Di Francesco e Davide Nicola in vista di Cagliari-Torino, valida per la 23^ giornata di Serie A

Cagliari-Torino, lo scontro diretto che potrebbe costituire un’occasione da non sprecare in ottica salvezza. É infatti vietato sbagliare da entrambe le parti, e lo sanno bene Di Francesco e Davide Nicola. Entrambi i tecnici devono infatti ancora trovare la chiave giusta per risalire la china in modo efficace ed allontanare così il più possibile la red zone. Qualche assenza da entrambe le parti potrebbe limitare le scelte dei rispettivi allenatori. Il Cagliari resta privo di Rog e Sottil, entrambi ancora out. Anche Lovumbo e Klavan, scesi in campo con la Primavera, sono ancora in fase di recupero. Torna invece Ceppitelli, valutato nell’ultimo allenamento e richiamato in causa. Sul fronte Toro, continua ad essere assente Sanabria. Con lui anche . Di seguito le scelte dei due tecnici per la ventitreesima giornata di Serie A.

Cagliari-Torino, i convocati di Di Francesco

Sono 24 i giocatori chiamati da Di Francesco in occasione del match contro il Torino. Di seguito le scelte del tecnico del Cagliari.

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario;

Difensori: Godin, Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni, Ceppitelli;

Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan;

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti;

Cagliari-Torino, i convocati di Nicola

In attesa di comunicazione.