La probabile formazione del Cagliari contro il Torino / Di Francesco verso la conferma dei giocatori visti contro l’Atalanta

“Sfida da dentro o fuori”. Così Di Francesco ha definito il match che attende il suo Cagliari e il Torino di Davide Nicola. Entrambi i club rischiano infatti di essere risucchiati nella zona calda della classifica e proveranno perciò ad uscirne questa sera alla Sardegna Arena. Il tecnico rossoblu dovrà fare i conti con alcune assenze che potrebbero avvantaggiare il Toro. Tra gli indisponibili compaiono infatti i nomi di Sottil e Rog, reduci da due infortuni. Ci sono poi anche Klavan e Luvumbo, reduci da un match con la Primavera per tornare in condizione, ma che difficilmente saranno a disposizione del tecnico, mentre tornano Ceppitelli e Nainggolan.

Cagliari, pochi dubbi per Di Francesco in vista del Toro

Pochi cambiamenti rispetto all’ultima sfida affrontata dai sardi. Di Francesco dovrebbe infatti confermare il 3-4-1-2 già visto contro l’Atalanta con Cragno tra i pali. La difesa a tre sta permettendo ai rossoblu di avere più compattezza grazie anche ad un Godin ritrovato, che sarà affiancato con alte probabilità da Rugani (ex obiettivo di mercato del Torino) e Walukiewicz, in ballottaggio con Ceppitelli. A centrocampo invece spazio a Lykogiannis e Zappa esterni, supportati da Marin e Nandez centrali. Dietro le punte torna Nainggolan, che dovrebbe recuperare in vista dei granata e che resta in vantaggio su Duncan, così come Simeone su Pavoletti, al fianco di Joao Pedro in attacco.

Cagliari, la formazione contro il Torino

Probabile formazione Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Rugani, Godin, Walukiewiewicz; Lykogiannis, Marin, Nandez, Zappa, Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disp. Aresti, Vicario, Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Carboni, Ceppitelli, Deiola, Duncan, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Rog, Klavan, Lovumbo, Sottil.