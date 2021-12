Cagliari-Torino, le formazioni ufficiali: per la prima volta i due croati scendono in campo insieme nella formazione titolare

Marko Pjaca e Josip Brekalo insieme alle spalle di Antonio Sanabria: come vi avevamo anticipato, è questo il terzetto offensivo scelto da Ivan Juric per la trasferta del suo Torino in casa del Cagliari. Fino a questo momento i due calciatori croati avevano giocato insieme solo nel finale della partita contro la Roma, mai l’allenatore granata li aveva schierati in contemporanea dal 1′ minuto. Non ci sono sorprese per quanto riguarda il resto della formazione dove, per via delle tante assenze, le scelte sono quasi obbligate.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita. A disp. Radunovic, Aresti, Godin, Altare, Lykogiannis, Zappa, Deiola, Pereiro, Oliva, Pavoletti, Ceter. All. Mazzarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Rodriguez, Ansaldi, Rincon, Baselli, Praet, Warming, Zaza. All. Juric.