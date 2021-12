Ventuno i calciatori convocati da Ivan Juric in vista di Cagliari-Torino: di nuovo col gruppo anche Rodriguez e Ansaldi

Sono in totale 21 i calciatori convocati da Ivan Juric per la sfida di stasera contro il Cagliari. Oltre a chi, come Belotti, Djidji Edera, Mandragora e Verdi, è ancora infortunato (e considerata la squalifica di Singo), il tecnico non avrà a disposizione nemmeno Linetty e Kone. Per il primo gastroenterite, per il secondo fastidio ai flessori. Tornano invece Ansaldi e Rodriguez.

Cagliari-Torino, i convocati di Juric

Ecco l’elenco completo

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Lukic, Pobega, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza

Cagliari-Torino, i convocati di Mazzarri

In attesa di comunicazione