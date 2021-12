La probabile formazione del Cagliari contro il Torino: ecco il possibile undici di Mazzarri per la sfida di Serie A

Vuole miglioramenti in fase difensiva, Walter Mazzarri, che in un lunedì sera di dicembre affronterà il suo passato. “Sono molto legato al Toro, ma adesso sono concentrato solo sul Cagliari”, ha detto alla vigilia. I rossoblu hanno preparato la sfida contro i granata di Juric come fosse una finale, scegliendo di andare in ritiro in anticipo per evitare distrazioni. WM si gioca tanto, nel posticipo di Serie A. E ha bisogno di punti. Nel 3-5-2, consueto, la certezza è Joao Pedro, che assieme a uno tra Keita e Pavoletti comporrà l’attacco a due. Sulle fasce, invece, dovrebbero essere Bellanova e Dalbert, i prescelti: Nandez farà l’interno di centrocampo accanto a Marin e Grassi.

La probabile formazione di Mazzarri

In difesa, dovrebbe essere Caceres ad affiancare Ceppitelli e Carboni. Godin è al rientro dopo i problemi fisici, ma ancora non sembra pronto per giocare dal primo minuto.

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Keita, J. Pedro. A disposizione. Radunovic, Zappa, Godin, Lykogiannis, Altare, Deiola, Strootman, Oliva, Pereiro, Pavoletti. Allenatore. Mazzarri