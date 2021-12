La probabile formazione del Torino contro il Cagliari: Juric riflette su Pjaca e Brekalo (sacrificando Praet), Zima confermato in difesa

“Le prossime quattro partite diranno che campionato farà il Torino”. A sentire Ivan Juric, la trasferta di Cagliari (calcio d’inizio alle 20.45 di lunedì 6 dicembre) sarà la prima di quattro tappe verità, quelle che accompagneranno la squadra granata alle feste natalizie. Il suo Toro è nel limbo di metà classifica, a maggior ragione dopo il pareggio – subito in rimonta – contro l’Empoli, che ha tolto al Toro la possibilità di fare un piccolo passo in avanti. In Sardegna, contro l’ex Mazzarri, il tecnico vuole anche i punti, non solo la prestazione.

Toro, la probabile formazione contro il Cagliari

Mancherà Singo, all’appello, dopo l’espulsione rimediata nell’infrasettimanale. Il 17 sarà sostituito da Vojvoda, con Aina sulla fascia opposta. In mediana gli intoccabili, Lukic e Pobega, mentre in attacco Juric ha più di un dubbio su chi schierare alle spalle di Sanabria nel consueto 3-4-2-1. Marko Pjaca scalpita, dopo il gol all’Empoli, e verosimilmente tornerà anche Josip Brekalo nell’undici titolare, che invece contro gli azzurri è rimasto in panchina. Il tecnico sta valutando se schierare i due croati assieme dal primo minuto, ma sarebbe un’opzione nuova, per il Toro, che di solito si è affidato sempre ad un trequartista più mezzala, come Praet o Linetty. Proprio il polacco, in ogni caso, potrebbe avere a sorpresa una chance se alla fine Juric dovesse scegliere uno solo tra Pjaca e Brekalo.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Izzo, Rodriguez, Baselli, Linetty, Kone, Rincon, Praet, Warming, Zaza. Allenatore. Juric

Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Djidji, Mandragora, Verdi

Squalificato: Singo