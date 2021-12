“Si torna con più voglia di prima”, ha scritto Ansaldi su Instagram: l’argentino tornerà a Cagliari dopo l’infortunio

A Cagliari ci sarà anche Cristian Ansaldi. L’argentino è partito con la squadra, questo pomeriggio, per la trasferta che porterà i granata in Sardegna. Ivan Juric sta per riaverlo a disposizione dopo il lungo infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime sei partite. Per il tecnico sarà un rientro importante. Sulle fasce, infatti, è mancata la qualità dell’argentino, che su Instagram si è immortalato in partenza e ha scritto: “Si torna con più voglia di prima, sempre al massimo”.